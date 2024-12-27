5 أطعمة تدمر شرايين القلب دون أن تشعر- ابتعد عنها

كتبت- أسماء مرسي:

شرايين القلب هي الطرق التي تنقل الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب، عندما تتراكم الدهون والكوليسترول في هذه الشرايين، تتصلب وتضيق، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب ويؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

وفقا لموقع "health" إليك 5 أطعمة شائعة يحبها كثيرون تدمر شرايين القلب.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تسهم بشكل كبير في تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللحوم الحمراء

بالرغم من القيمة الغذائية العالية للحوم الحمراء، إلا أن الإفراط في تناولها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا، يُنصح بتناولها باعتدال واختيار الأنواع قليلة الدهن.

الوجبات السريعة

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة والصوديوم، والتي تعمل على رفع مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الأطعمة المقلية

البطاطس المقلية والدجاج المقلي وغيرها من الأطعمة المقلية قد تكون لذيذة، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتساهم في زيادة الوزن.

الحلويات

تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف الذي يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، وكلاهما يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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