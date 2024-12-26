قبل شهر من الإصابة.. علامة في العين تكشف إصابتك بنوبة قلبية

كتبت- شيماء مرسي

العديد من الأشخاص يصابون بأعراض في الأيام أو الأشهر التي تسبق النوبة القلبية، ولكن يوجد علامة في العين قد تكشف عن الإصابة بهذه الحالة المميتة، وفق ما كشف موقع "تايمز ناو نيوز".

العلامات المبكرة للنوبة القلبية:

ألم الصدر

ثقل في الصدر

خفقان القلب

ضيق التنفس

الشعور بحرقان في الصدر

التعب والإرهاق

مشكلات النوم والأرق

علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية تظهر في العينين

اصفرار العينين:

العلامة الأولى للإصابة بنوبة قلبية وشيكة هي ظهور لون أصفر في العين، وهو ما يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ.

عيون محتقنة بالدم:

في كثير من الأحيان، يصاب البعض باحمرار العين الناتج عن التعب الشديد أو قلة النوم، لكنه أيضا قد يكون إشارة إلى ارتفاع ضغط الدم.

وعندما تتمدد الأوعية الدموية في العينين، فهذا يعني أن هناك ضغطا متزايدا داخل الجسم.

تورم حول العينين:

الانتفاخ أو الورم غير عادي حول العينين قد يشير إلى احتباس السوائل أو وجود مشكلات تتعلق بالقلب.

ألم العينين:

يمكن أن يكون الألم غير المبرر في العين علامة على وجود مرض خطير في القلب أو الإصابة بنوبة قلبية بسبب عدم كفاية تدفق الدم في الأوعية الدموية.

الصداع الشديد:

قد يكون علامة على وجود مشكلات في القلب والأوعية الدموية، كما أنه قد يؤدي أيضا إلى مشكلات في الرؤية.

الفرق في العلامات بين الرجل والمرأة:

تحدث حوالي 70% من النوبات القلبية عند الذكور، ولكن النساء أكثر عرضة للوفاة في غضون عام واحد من الإصابة بنوبة قلبية.

ويبدو أيضا أن النساء يعانين في كثير من الأحيان من أعراض أقل ارتباطا بالنوبة القلبية.

وأكثر من 50% من النساء يعانين من مشكلات في النوم في غضون 4 أسابيع من الإصابة بنوبة قلبية، بينما يعاني منها 32% فقط من الرجال.

بالرغم من أن ألم الصدر يعد أكثر الأعراض المبكرة شيوعا لدى الرجال أو النساء، فإن النساء غالبا ما يعانين من أعراض إضافية مثل القلق والتعب وضيق التنفس وآلام الفك والظهر.

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