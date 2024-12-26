لعبة أطفال تسبب الوفاة .. هذه الدولة تحذر منها

حذر مجموعة أطباء من بريطانيا، الأهالي من استخدام الأطفال لعبة الخرزات الصغيرة، التي يتضخم حجمها الأصلي عند تعرضها إلى سائل، نتج عنها أضرار كبيرة بين الأطفال وصلت إلى الوفاة.



ويتم استخدام خرزات الماء لأغراض مختلفة، بما في ذلك استخدامها كلعب، أو في الحرف اليدوية أو كديكور منزلي أو في تنسيق الزهور، وتحظى بشعبية خاصة في عيد الميلاد.

ويتم بيع الخرزات تحت مجموعة متنوعة من الأسماء، بما في ذلك كرات الجيلي، وكرات الماء، والخرز الحسي وبلورات الماء.

انسداد الممر الهضمي

وإذا تم ابتلاعها، تتوسع حبات الماء، ويمكن أن تسد الممر الهضمي، الأمر الذي قد يتطلب إجراء عملية جراحية.

وأطلقت الكلية الملكية لطب الطوارئ، أول أمس الإثنين، "تحذيراً أمنياً" بشأن حبات الماء، ومنع إعطائها للأطفال خلال فترة الأعياد.



وحذر مكتب سلامة المنتجات والمعايير في بريطانيا، من شرائها للأطفال دون سن الخامسة، إذ تكمن خطورتها في سرعة نموها، فتبدأ بحجم لا يزيد عن ملليمترات، وتنمو إلى 400 ضعف حجمها في حوالي 36 ساعة، عند تعرضها للسائل.

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