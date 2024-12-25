تحارب الكوليسترول وتحمي من ارتفاع السكر.. مشروبات تقي من أمراض القلب

كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة الجسم، وفي السيطرة على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، إلا أن العديد من الأشخاص يجهلون ذلك، لذا سنتعرف في السطور التالية على بعض المشروبات الشتوية التي تساعد في تحسين هذه المستويات.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ هناك بعض المشروبات الشتوية التي لها تأثير مذهل على مستويات الكوليسترول الضار والسكر في الدم، وبالتالي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتقي من خطر الإصابة بمرض السكري.

وكشف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أبرز 3 مشروبات شتوية، وطرق تحضريها، وتتمثل فيما يلي:

1- السحلب بالشوفان والقرفة

مكونات السحلب والشوفان والقرفة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار، والكلي من الجسم، كما أن القرفة تحسن حساسية الإنسولين وتساعد في تنظيم السكر.

المكونات:

كوب حليب (العادي أو حليب لوز).

ملعقة صغيرة من مسحوق السحلب.

ملعقة كبيرة شوفان مطحون.

رشة قرفة (أساسية لتحسين الطعم والمساعدة في التحكم بالسكر).

ملعقة صغيرة عسل طبيعي (اختياري).

طريقة التحضير:

• يُسخن الحليب على نار هادئة.

• أضف مسحوق السحلب والشوفان مع التحريك المستمر حتى يتماسك.

• أضف القرفة والعسل وقدمها ساخنة.

2- حمص الشام (بالزنجبيل والليمون)

يعتبر من المشروبات الشتوية الغنية بالألياف والبروتين النباتي الذي يخفض الكوليسترول الكلي وتحديدا الضار، كما أن الزنجبيل والليمون يعملان على تعزيز المناعة ويحافظان على استقرار مستويات السكر في الدم.

المكونات:

• كوب حمص مسلوق.

• عصير ليمونة.

• ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور.

• رشة كمون وملح خفيف.

• ماء ساخن.

طريقة التحضير:

• ضع الحمص مع الماء الساخن على النار.

• أضف الزنجبيل والكمون واتركه لبضع دقائق.

• قدمه مع عصير الليمون على الوجه.

3- كاكاو خام بالقرفة والحليب

يعد الكاكاو الخام غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض الكوليسترول الكلي والضار في الدم، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقي من الأمراض المزمنة، كما أن القرفة تقلل من مقاومة الإنسولين وبالتالي تحافظ على مستويات السكر تحت السيطرة.

المكونات:

• كوب حليب.

• ملعقة صغيرة كاكاو خام غير محلى.

• رشة قرفة.

• عسل للتحلية (اختياري).

طريقة التحضير:

• يسخن الحليب مع الكاكاو والقرفة.

• استمر في التقليب حتى يذوب الكاكاو جيدًا.

• قدّمه ساخنًا.

4- مشروب الحلبة باللبن

تعمل الحلبة على تقليل الكوليسترول الضار والكلي بالدم، وحماية القلب والاوعية الدموية من المخاطر، كما تساهم في تحسين حساسية الإنسولين، والوقاية من ارتفاع مستويات السكر في الدم وبقائه تحت السيطرة.

المكونات:

• كوب حليب.

• ملعقة صغيرة حلبة مطحونة.

• رشة قرفة أو فانيليا.

• عسل للتحلية (اختياري).

طريقة التحضير:

• يسخن الحليب ويضاف الحلبة والقرفة.

• استمر في التحريك حتى يمتزج الخليط.

• قدمه ساخنًا.

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