هذا ما يحدث للدماغ والقلب عند تناول الشاي.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

تُعرف أنواع عديدة من الشاي بفوائدها الصحية للدماغ والقلب، ولكن من أبرزها وأكثرها شيوعًا هو الشاي الأخضر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة MedicalXpress، يحتوي الشاي الأخضر على كميات معتدلة من الكافيين، وهو منبه طبيعي يحسن التركيز والانتباه والذاكرة قصيرة المدى، كما يحتوي على الحمض الأميني L-Theanine الذي يعزز الاسترخاء والتركيز معًا، ما يُحسن الأداء الذهني.

ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية، مثل الكاتيكين (Catechins)، التي تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل الزهايمر وباركنسون.

ويساعد مكون الـL-Theanine الموجود في الشاي الأخضر على زيادة إنتاج الدوبامين والسيروتونين، وهما ناقلان عصبيان يلعبان دورًا هامًا في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

ويعمل الشاي الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الجيد (HDL)، ما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُساعد الشاي الأخضر على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طفيف، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

ويحسن أيضًا وظائف الأوعية الدموية وزيادة مرونتها، وتدفق الدم، ويُقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

نصائح لتناول الشاي بشكل صحي

يُنصح بتناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للاستفادة من فوائده.

إضافة السكر إلى الشاي تُقلل من فوائده الصحية وتزيد من السعرات الحرارية.

يُفضل شرب الشاي الطازج للاستفادة القصوى من مضادات الأكسدة.

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