5 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين بالجسم

يُعرف الكولاجين بأنه البروتين الأساسي في الجسم، وله دور حيوي في الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر والمفاصل.

وهناك مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية التي يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، وفقا لموقع "TATA 1mg".

أطعمة طبيعية لتعزيز الكولاجين:

السبانخ

غنية بفيتامين C، وهو عنصر أساسي لتكوين الكولاجين، يُسهم في الحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها.

الفلفل الحلو

يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين C، ما يجعله حليفا قويا لصحة الجلد والعظام.

البطاطا الحلوة

تحتوي على بيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، ويساعد على حماية البشرة من التلف ويعزز إنتاج الكولاجين.

الأفوكادو

غني بالدهون الصحية وفيتامين E، اللذين يعملان على ترطيب البشرة وحمايتها من الجذور الحرة.

التوت

من الفواكه الغنية بنسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتعزز إنتاج الكولاجين.

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