أطعمة غنية بفيتامين سي لتقوية المناعة- تناولها

فيتامين سي المضاد للأكسدة يؤدي دورا حيويا في حماية الجسم من الأمراض والعدوى، ولكن، ما هي أفضل المصادر الغذائية للحصول على هذا الفيتامين الضروري؟

أفضل مصادر غذائية لفيتامين سي لتقوية المناعة:

الفلفل الحلو

يُعتبر الفلفل الحلو من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين سي، حيث يحتوي على كمية تفوق تلك الموجودة في الحمضيات، ما يساعد على تعزيز جهاز المناعة، حماية الخلايا من التلف، ومساعدة الجسم على امتصاص الحديد، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

البروكلي

لا يقتصر البروكلي على فوائده الصحية العامة، بل هو أيضا مصدر ممتاز لفيتامين سي، ويمكن تناوله نيئا أو مطهيا لتستفيد من فوائده.

الليمون

يحتوي 100 جرام من الليمون على حوالي 53 ملليجرام من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة قوي يؤدي دورا مهما في تعزيز جهاز المناعة، وإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، كما أنه يساعد في إصلاح الأنسجة التالفة.

الجريب فروت

يتميز الجريب فروت بمذاقه الحامض المنعش، بالإضافة إلى غناه بفيتامين سي، ويمكنك تناوله كفواكه طازجة، أو إضافته إلى العصائر والسلطات.

ملفوف بروكسل

بالرغم من صغر حجمه، فإن ملفوف بروكسل يحمل كمية كبيرة من فيتامين سي، بالإضافة إلى مادة السولفورافين التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

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