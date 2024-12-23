بعد تدهور حالته الصحية.. 10 اعراض تكشف مرض إبراهيم شيكا

كتب- أحمد الضبع:

تدهورت الحالة الصحية للاعب إبراهيم شيكا، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، الذي يعاني من سرطان المستقيم، أدى إلى إصابته بانسداد في الأمعاء، واضطره إلى الخضوع للعلاج الكيميائي، حسبما ذكرت زوجته في تصريحات تلفزيونية.

ما هو سرطان المستقيم؟

سرطان المستقيم هو نوع من السرطان يبدأ في الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان القولون، بحسب موقع "مايو كلينك".

ويعد هذا النوع من السرطان واحدًا من أكثر الأنواع شيوعًا، ويظهر غالبًا في الأشخاص الذين يتجاوزون سن الـ 50، ويتميز بوجود أورام سرطانية تنمو في المستقيم نتيجة لتغيير الخلايا الطبيعية إلى خلايا غير طبيعية.

أعراض سرطان المستقيم

لا تظهر أعراض سرطان المستقيم في مراحله المبكرة، لكن مع تقدم المرض قد يعاني المصاب من:

تغييرات في حركة الأمعاء.

نزيف في المستقيم.

براز رقيق يشبه الشريط.

ألم وانتفاخ في البطن.

فقدان الوزن والتعب.

وفي الحالات المتقدمة، تشمل الأعراض السعال المزمن، ألم العظام، ضيق التنفس، وفقدان الشهية.

علاج سرطان المستقيم

يختلف علاج سرطان المستقيم حسب مرحلة المرض، ويشمل:

الجراحة لإزالة الأورام.

العلاج الكيميائي والإشعاعي لتقليص الأورام.

العلاج المناعي والعلاج الموجي في الحالات المتقدمة.

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