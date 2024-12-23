لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

في الشتاء.. 5 علامات غير متوقعة لارتفاع مستويات الكوليسترول

01:30 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مشكلة صحية قد تسبب مخاطر أكثر خطورة، لذا يجب الانتباه إليها جيدا، ومع دخول فصل الشتاء والطقس البارد، يمكن أن تظهر بعض الأعراض غير المتوقعة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك 5 علامات غير متوقعة لارتفاع مستويات الكوليسترول في الشتاء، وهي:

ضيق التنفس غير المعتاد

ضيق التنفس غير المعتاد في الشتاء، قد يكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

برودة الأطراف

برودة يديك وقدميك باستمرار، قد يكون بسبب ضعف الدورة الدموية الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إذ يؤدي تكوين اللويحات في الشرايين إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف عن طريق تضييق الأوعية الدموية، ما يجعلك أكثر حساسية لدرجات الحرارة الباردة.

الجلد الشاحب

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم قد يسبب انخفاض كمية الدم التي تصل إلى جلدك، ما يجعله شاحبا، وخاصة في الأطراف.

التعب المستمر

الشعور بالتعب المستمر في فصل الشتاء علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بسبب ضعف الدورة الدموية والضغط على القلب.

تفاقم آلام المفاصل

تفاقم آلام المفاصل في الشتاء، قد يحدث بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، ما يسبب الألم في الأماكن التي يقل فيها تدفق الدم.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث للكلى والقولون ومستويات السكر عند تناول الطعمية يوميا؟.. مفاجأة

احذر غسل الديك الرومي قبل طهيه.. لن تتوقع ما سيحدث في جسمك

موجود في كل بيت.. مشروب يقي من السرطان ويحمي قلبك

علامتان تكشفان عن سرطان البنكرياس.. تظهران أثناء دخولك المرحاض

موجود في كل بيت.. مشروب يقي من السرطان ويحمي قلبك

ضيق التنفس التعب المستمر ارتفاع الكوليسترول أعراض ارتفاع الكوليسترول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
علامة خفية تكشف ارتفاع نسبة السكر في الدم.. احذرها

إعلان

إعلان

أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025