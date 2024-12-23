في الشتاء.. 5 علامات غير متوقعة لارتفاع مستويات الكوليسترول

كتب – سيد متولي

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مشكلة صحية قد تسبب مخاطر أكثر خطورة، لذا يجب الانتباه إليها جيدا، ومع دخول فصل الشتاء والطقس البارد، يمكن أن تظهر بعض الأعراض غير المتوقعة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك 5 علامات غير متوقعة لارتفاع مستويات الكوليسترول في الشتاء، وهي:

ضيق التنفس غير المعتاد

ضيق التنفس غير المعتاد في الشتاء، قد يكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

برودة الأطراف

برودة يديك وقدميك باستمرار، قد يكون بسبب ضعف الدورة الدموية الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إذ يؤدي تكوين اللويحات في الشرايين إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف عن طريق تضييق الأوعية الدموية، ما يجعلك أكثر حساسية لدرجات الحرارة الباردة.

الجلد الشاحب

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم قد يسبب انخفاض كمية الدم التي تصل إلى جلدك، ما يجعله شاحبا، وخاصة في الأطراف.

التعب المستمر

الشعور بالتعب المستمر في فصل الشتاء علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بسبب ضعف الدورة الدموية والضغط على القلب.

تفاقم آلام المفاصل

تفاقم آلام المفاصل في الشتاء، قد يحدث بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، ما يسبب الألم في الأماكن التي يقل فيها تدفق الدم.

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