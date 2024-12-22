ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟.. عواقب مدمرة

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

كتبت- أسماء العمدة:

وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة هو اعتقاد شائع لدى الكثيرين، ولكن كما ذكر الخبراء، له عواقب سلبية قد تتجاوز مجرد تلف الطعام.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة أمر غير مستحب، ويؤدي إلى عدة مشاكل.

زيادة درجة حرارة الثلاجة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن وضع الأطعمة الساخنة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الثلاجة بشكل مؤقت، مما يجهد الكومبريسور ويستهلك كمية أكبر من الطاقة.

التكثف

وتابع "صلاح" أن الفرق الكبير في درجة الحرارة بين الطعام الساخن والهواء البارد في الثلاجة يؤدي إلى تكثف الرطوبة على جدران الثلاجة وعلى الأطعمة الأخرى، ما يتسبب في تجميد بعض الأطعمة وتلوثها بالبكتيريا.

نمو البكتيريا

ويتسبب ارتفاع درجة حرارة الثلاجة في خلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، ما يزيد من خطر التسمم الغذائي.

تلف الثلاجة

ويؤدي وضع الأطعمة الساخنة بشكل متكرر إلى تلف أجزاء الثلاجة وتقليل عمرها الافتراضي.

واختتم صلاح قائلًا: "يجب ترك الطعام الساخن ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة، ويساعد أيضًا تقسيم الطعام إلى أجزاء صغيرة على تسريع عملية التبريد، ويجب استخدام أواني نظيفة وجافة لتخزين الطعام في الثلاجة، كما يجب تغطيته بشكل محكم لمنع انتقال الروائح وتلوث الأطعمة الأخرى".

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