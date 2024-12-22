ترفع السكر والكوليسترول معا.. احذر تناول هذه الأطعمة ليلا

كتبت- أسماء العمدة:

تناول بعض الأطعمة في الليل يرفع مستويات السكر والكوليسترول في الدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، حسبما ذكر الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية.

وأوضح "القيعي" لـ"مصراوي" أن هناك أطعمة يجب الحذر من تناولها ليلاً، وتشمل:

الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة

الحلويات مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة، المشروبات المحلاة مثل العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية، تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم وتزيد من تخزين الدهون.

الدهون المشبعة والمتحولة

الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية، اللحوم المصنعة مثل النقانق والسجق، الزبدة والسمن النباتي، يجب الابتعاد عنها ليلاً لأنها تُسبب ارتفاع الكوليسترول والسكر.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة

مثل الخبز الأبيض، المعكرونة غير الكاملة، والأرز الأبيض، حيث تتحول بسرعة إلى سكر مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

الوجبات الدسمة والثقيلة

الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والزيوت، تؤدي إلى عسر الهضم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

الأطعمة المالحة

المخللات والرقائق المالحة تزيد من احتباس السوائل وقد تؤثر على الكوليسترول بشكل غير مباشر.

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