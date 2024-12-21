رجل مصاب بسرطان القولون يكشف عن 6 أعراض خطيرة- احذرها

كتبت- شيماء مرسي

كشف "جو فراتزيس" الذي تم تشخيصه بسرطان القولون في المرحلة الرابعة عن 6 علامات تحذيرية تجاهلها.

وبدأ البالغ من العمر 34 عاما يعاني من ألم خفيف في بطنه في كل مرة ينحني فيها، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وذهب الرجل البريطاني للطبيب الذي نصحه بإجراء فحص بالأشعة المقطعية، ومع ذلك، بعد 6 أشهر، لاحظ وجود دم على ورق التواليت، لكنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد، وأعتقد إنه بسبب البواسير.

أعراض سرطان القولون التي عانى منها "جو فراتزيس":

التعرق الليلي المستمر.

ألم أسفل البطن من الجهة اليمنى.

زيارات متكررة إلى الحمام.

تقلصات البطن عند الانحناء.

الإمساك المتكرر.

دم في البراز.

كيف يؤثر سرطان القولون على الأشخاص؟

يتكون جدار القولون من طبقات من الغشاء المخاطي والأنسجة والعضلات، وعندما يبدأ السرطان في الغشاء المخاطي، وهو البطانة الداخلية للقولون، فإنه يبدأ في التحور، ما يؤدي إلى ظهور ورم حميد في القولون.

وبمرور الوقت تصبح هذه الأورام الحميدة سرطانية، وعندما تُترك دون اكتشاف، يشق السرطان طريقه عبر طبقة من الأنسجة والعضلات والطبقة الخارجية للقولون.

وسرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا، كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة به من النساء.

اختيارات نمط الحياة التي تشكل عوامل خطر للإصابة بسرطان القولون:

-التدخين، بما في ذلك منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.

-الإفراط في شرب الكحول.

-تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، ما يسبب السمنة وزيادة الوزن.

-اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة.

-عدم القيام بأي نوع من النشاط البدني.

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