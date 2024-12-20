احذر.. لا تتناول هذه الأطعمة على الإفطار

هناك بعض الأطعمة التي قد تبدو مغرية في الصباح، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على صحتك وطاقتك طوال اليوم وفقًا لـ timesofindia

لماذا يجب الانتباه إلى ما نتناوله على الإفطار؟

مصدر الطاقة الأول

الإفطار هو الوجبة التي تنهي فترة الصيام الطويلة أثناء النوم، لذا يجب أن يكون غنيًا بالعناصر الغذائية التي تساعد على رفع مستوى الطاقة.

التحكم في الوزن

وجبة إفطار صحية تساعد على تنظيم الشهية طوال اليوم، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

صحة الجهاز الهضمي

اختيار الأطعمة المناسبة في الصباح يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنع حدوث اضطرابات هضمية.

الأطعمة التي يجب تجنبها على الإفطار

الأطعمة المصنعة والجاهزة

الحبوب المصنعة

مثل الكورن فليكس السكري والبسكويت، هذه الأطعمة غنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم ثم انخفاضًا حادًا، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

المعجنات والخبز الأبيض

تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

اللحوم المصنعة

مثل السجق واللانشون، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البيض المقلي بالزبدة أو السمن

البيض مفيد ولكن قليه بالزبدة يضيف كمية كبيرة من الدهون المشبعة.

الأطعمة الحارة

مثل الفلفل الحار، قد تزيد من إفراز حمض المعدة وتسبب عسر الهضم.

الأطعمة الغنية بالسكر

العصائر المحلاة

تحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم.

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