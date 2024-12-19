بدون أدوية.. طريقة مبتكرة تخلصك من الكوابيس

كتب- أحمد الضبع:

كشفت دراسة حديثة عن طريقة مبتكرة لتقليل الكوابيس المتكررة، باستخدام تقنيات غير جراحية، تهدف إلى التلاعب بالمشاعر أثناء النوم؛ لتحويل الأحلام المزعجة إلى تجارب إيجابية.

وشملت الدراسة، 36 مريضًا يعانون من اضطراب الكوابيس، واعتمدت على تقنيتين رئيسيتين هما إعادة كتابة الكوابيس لتحويلها إلى نهايات سعيدة، وتشغيل أصوات موسيقية مرتبطة بذكريات إيجابية خلال النوم، دون اللجوء إلى أية أدوية.

دور الصوت في علاج الكوابيس

أوضح الطبيب النفسي لامبروس بيروجامفروس، أنّ المشاعر التي يتم اختبارها في الأحلام تؤثر على الصحة العاطفية، وأنّ التلاعب بها أثناء النوم يساهم في تقليل شدة الكوابيس.

وأظهرت النتائج أنّ تقنية إعادة تنشيط الذاكرة المستهدفة (TMR)، التي تعتمد على ربط أصوات معينة بتجارب إيجابية، أدت إلى تقليل عدد الكوابيس بشكل كبير مقارنة بالمجموعة التي لم تستخدم الصوت، وفقًا لموقع "مايند".

نجاح علاج الكوابيس بالموسيقى

وبعد أسبوعين من العلاج، انخفضت الكوابيس في مجموعة TMR إلى 0.19 كابوس أسبوعيًا، مقارنة بـ 1.02 كابوس في المجموعة الأخرى، واستمر التأثير الإيجابي حتى بعد ثلاثة أشهر من توقف العلاج.

وتشير هذه النتائج إلى أنّ دمج تقنية الموسيقى مع علاج إعادة كتابة الصور الذهنية، قد يكون له تأثير كبير في تحسين جودة النوم وتقليل الكوابيس.

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