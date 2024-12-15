فاكهة تحارب الكوليسترول وتحمي قلبك من الأمراض.. الكيلو بـ30 جنيها

كتبت- أسماء العمدة:

الرمان فاكهة ذات حبات حمراء لامعة وقشرة قاسية، تُعد كنزًا حقيقيًا من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي توفر فوائد صحية لا حصر لها.

وصرّح معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، بأن الرمان يحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة إلى مركبات نباتية قوية تُعرف بمضادات الأكسدة.

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب، كما يساعد الرمان في تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع أن الرمان من الفاكهة الرخيصة التي لا يتجاوز سعر الكيلو منها 30 جنيهًا، غير أنها تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والسكر، مشيرًا إلى أنّ أفضل طريقة لتناول هذه الفاكة من خلال الآتي:

كيف يمكنك الاستفادة من فوائد الرمان؟

تناول حبات الرمان الطازجة كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات والزبادي.

شرب عصير الرمان الغني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مع تناوله باعتدال بسبب محتواه من السكريات.

استخدام قشر الرمان لتحضير شاي الأعشاب أو إضافته إلى الطعام لإضفاء نكهة مميزة.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لجسمك عند تراكم الدهون على الكبد؟.. احذر هذا المرض

احذرها.. 4 عادات شائعة تدمر كليتيك وتسبب الفشل الكلوي

3 أبراج الأكثر حظا.. ثروة وأحلام تتحقق خلال الأيام المقبلة

20 صورة لـ أخطر 8 طيور في العالم.. بعضها عدواني ومخيف

لهذه الأسباب.. يجب إغلاق شبكة الواى فاى قبل النوم