6 أطعمة تقي من نزلات البرد- تناولها فورا

مع قدوم فصل الشتاء، تزداد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن، هل تعلم أن نظامك الغذائي يمكن أن يكون خط الدفاع الأول ضد هذه الأمراض؟

في هذا الصدد، أشارت أخصائية التغذية كايلا فاريل إلى أن بعض الأطعمة تؤدي دورا حيويا في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض الشتوية، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

الأطعمة التي تقوي المناعة:

الأسماك الدهنية مثل السلمون

غنية بأحماض أوميجا 3 التي تعمل على تقليل الالتهابات ومحاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

الزبادي اليوناني

يحتوي على البروبيوتيك المفيدة لصحة الأمعاء، والتي ترتبط بدورها بوظيفة مناعية قوية.

الحمضيات

تعتبر مصدرا غنيا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم عمل الجهاز المناعي.

الكركم

بفصا احتوائه على نسبة عالية من مركب الكركمين القوي المضاد للالتهابات.

مصادر البروتين

مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والبيض، غنية بالزنك الضروري لصحة المناعة.

الثوم الطازج

معروف بخصائصه المضادة للفيروسات والالتهابات، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة ضد الفيروسات والعدوى.

اقرأ أيضا:

تناولها فورا.. قائمة أطعمة "هتظبط السكر وتقوي قلبك"

خطأ في شرب القهوة يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.. احذر

أضرار كارثية عند شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة.. احذرها

فوائد شرب البقدونس قبل النوم- لن تتخيل ماذا يفعل بالجسم

3 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول.. تظهر على القدمين