ما أضرار استخدام ورق الألمنيوم في تخزين الطعام؟

استخدام ورق الألمنيوم لتخزين الطعام لا يوفر حماية كافية ضد نمو البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

كما إن ورق الألمنيوم يتيح للأكسجين والهواء الوصول إلى الطعام، وهو ما يعزز نمو الميكروبات الضارة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أما الحاويات البلاستيكية محكمة الإغلاق قد تخلق بيئة تمنع الأكسجين من الوصول إلى الطعام، لا يمكن لورق الألمنيوم ذلك.

وأيضا ورق الألمنيوم ليس لاصقا بطبيعته ولا يتوافق تماما مع الأسطح، ما يجعله غير فعال في حماية الطعام.

ويمكن أن يؤدي تناول بقايا الطعام المغلفة بورق الألمنيوم إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

لذا من الأفضل استخدام الحاويات أو الأكياس البلاستيكية القابلة للإغلاق أو حيث تضمن هذه الخيارات إغلاقا محكما يساعد في تقليل خطر نمو البكتيريا.

وتشمل الميكروبات الخطيرة التي قد تنمو على الطعام: المكورات العنقودية (Staphylococcus) التي تنتج سموما تؤدي إلى التسمم الغذائي، وبكتيريا Bacillus cereus التي قد تسبب التقيؤ والإسهال.

كما أن التخزين غير السليم يزيد من خطر نمو بكتيريا Clostridium botulinum وListeria monocytogenes، التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة، خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو كبار السن.

كما أن الألومنيوم قد يتفاعل مع الأطعمة الحمضية أو المالحة مثل صلصة الطماطم، ما يسبب تسرب مواد سامة إلى الطعام ويؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات العصبية السامة ومشكلات في الكلى والكبد والعظام.

لذا من الأفضل استخدام الحاويات محكمة الإغلاق لتخزين بقايا الطعام.

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