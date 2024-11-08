هذا ما يفعله ارتداء "الجوارب" أثناء النوم بجسمك ودماغك

كتبت- أسماء مرسي:

يعتاد الكثير من الأشخاص على ارتداء الجوارب أثناء النوم، خاصة في الأجواء الباردة، دون وعي منهم بتأثير هذه العادة البسيطة على صحة الجسم والدماغ والقلب، وفقا لما ورد في موقع "health".

ارتفاع ضغط الدم

ارتداء الجوارب يحفز الدورة الدموية في القدمين، لكن ارتدائه لفترة طويلة جدا يؤثر سلبا على صحتك ويقلل من تدفق الدم، وبالتالي يُزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تقييد الأوعية الدموية

الضغط المستمر للجوارب على الأوعية الدموية في القدمين يؤدي إلى تقلصها، ما يحد من تدفق الدم ويؤثر سلباً على الدورة الدموية بشكل عام، بما في ذلك القلب.

تهديد النظافة

النوم بالجوارب، خاصة إذا كانت ضيقة أو غير نظيفة، يمنع القدمين من التنفس بشكل طبيعي ويخلق بيئة رطبة ودافئة تساعد على نمو البكتيريا والفطريات.

خطر العدوى

الجوارب المصنوعة من مواد غير طبيعية مثل النايلون تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الجلدية إذا ارتديتِها لفترة طويلة، لذا، يُفضل اختيار الجوارب القطنية وتغييرها بانتظام.

ارتفاع درجة الحرارة

تسبب هذه العادة أيضا احتباس الحرارة حول القدمين، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة التعرق أثناء النوم، وبالتالي الشعور بعدم الراحة واضطربات النوم.

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