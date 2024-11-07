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عادتين شائعتين ليلا تعطل حساسية الأنسولين .. تعرف عليها

07:00 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

تناول الطعام ليلا أثناء العمل

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تناول الطعام والعمل خلال الليل تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك ما كشفته تجربة تم إجرائها في استراليا.


واستمرت التجربة 6 أيام بمشاركة 55 شخصاً يتمتعون بوزن صحي، ولا يعملون عادة في نوبات ليلية.

وبقي المشاركون في مركز أبحاث النوم والسلوك والدماغ والجسم بجامعة ساوثرن أستراليا، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات: الذين صاموا في الليل، والذين تناولوا وجبات خفيفة، والذين تناولوا وجبات كاملة.

وظل جميع المشاركين مستيقظين لمدة 4 ليالٍ، وناموا أثناء النهار، مع يوم تعافٍ في اليوم الـ 5 لإعادة تأسيس دورات النوم والأكل الطبيعية، واختبار نسبة الغلوكوز في الدم في اليوم الـ 6.

تحمل الجلوكوز
وبحسب "مديكال إكسبريس"، أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا وجبات أو وجبات خفيفة أثناء نوبات الليل كان لديهم تحمل أسوأ بكثير للجلوكوز مقارنة بمن صاموا.

وقالت الدكتورة ليوني هايلبرون الباحثة المشاركة: "وجدنا أن نسبة الجلوكوز في الدم ارتفعت بشكل كبير لدى من تناولوا وجبات كاملة في الليل، والذين تناولوا وجبات خفيفة، في حين أظهر من صاموا في الليل زيادة في إفراز الأنسولين الذي حافظ على توازن مستويات السكر في الدم".

وقال الباحثون: "لقد تعطلت حساسية الأنسولين بين جميع المشاركين، بغض النظر عن عاداتهم الغذائية، ما أضاف إلى مجموعة الأدلة التي تشير إلى أن العمل بنظام المناوبات الليلية يسبب اختلالًا في الساعة البيولوجية ويضعف عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز".

و تفسير نتائج التجربة سبب زيادة مخاطر الإصابة بالسكري لدى من يعملون في نوبات ليلية.

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