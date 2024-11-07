مزرعة دواجن في بريطانيا .. تكشف تفشي الإصابات بأنفلونزا الطيور

د ب أ:

ذكرت وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية، أن هناك دواجن في مزرعة قريبة من بلدة هورنسي، بمقاطعة إيست رايدنغ، شمال إنجلترا، تسببت في ظهور حالات مصابة بإنفلونزا الطيور، مما سيتسبب في إعدام جميع الدواجن الموجود بالمزرعة بطريقة إنسانية.



وتم فرض طوق حماية بطول ثلاثة كيلومترات حول الموقع، الذي لم يتم تحديده على وجه الدقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وأوضحت الوزارة أنه جرى تحديد منطقة مراقبة تغطي 10 كيلومترات حول المزرعة.



وأظهرت الفحوص وجود سلالة فيروس أنفلونزا الطيور "إتش5إن5" شديدة العدوى في المزرعة بهورنسي.



يشار إلى أن تلك أول حالات إصابة بهذه السلالة من الفيروس التي تكتشف في الدواجن، أو الطيور غير الحرة، في إنجلترا خلال التفشي الحالي.

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