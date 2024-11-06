نوع خضار يفعل العجب بوظائف المخ.. لن تتوقعه

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض أنواع الخضار أن تفعل العجب بجسمك عن طريق منحه فوائد عديدة، لكن هناك نوع واحد يؤثر بشكل إيجابي على وظائف المخ، وهو البنجر.

البنجر ووظائف المخ

وبحسب Food-ndtv، يمكن للبنجر تحسين وظائف المخ، عن طريق إنتاج أكسيد النيتريك المفيد للعقل.

ووجد باحثون في جامعة ويك فورست، أن كبار السن الذين شربوا عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة لديهم مستويات اتصال أعلى في المناطق المرتبطة بالحركة والانتباه في الدماغ.

فوئد أخرى لـ البنجر

تعزيز صحة الجلد

تعزيز صحة الكبد

محاربة الالتهابات

تنظيم ضغط الدم

خفض الكوليسترول

ضبط نسبة السكر في الدم.

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