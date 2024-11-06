مدته دقيقة.. اختبار بسيط قد يتنبأ بمخاطر الوفاة خلال 10 سنوات

كتب – سيد متولي

رغم أن الوقوف على ساق واحدة قد يبدو وكأنه لعبة طفولية، إلا أنه قد يكشف الكثير عن صحتك.

وتشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أنه حتى في سن 79 عامًا، يجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على هذا الوضع لمدة 20 ثانية تقريبًا، بحسب express.

ومع ذلك، إذا كنت تجد صعوبة في الأمر، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلات صحية كامنة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يجب أن يكون الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا قادرين على الوقوف على ساق واحدة لمدة 43 ثانية متواصلة، ويجب أن يتمكن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عامًا من الوقوف لمدة 40 ثانية.

ومع تقدمنا في العمر، يتقلص هذا الإطار الزمني بشكل أكبر، فبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً، يبلغ المتوسط 37 ثانية؛ وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاماً، يبلغ المتوسط 30 ثانية؛ وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاماً، يتراوح المتوسط بين 18 و19 ثانية؛ وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، يزيد المتوسط قليلاً عن خمس ثوان.

وشجع خبراء الصحة الناس على خوض هذا التحدي لتسليط الضوء على آثار الشيخوخة على القوة والتوازن وخفة الحركة، ويطلب الأطباء من الناس من جميع الأعمار اختبار قدرتهم على تحمل الوقوف على ساق واحدة.

ويحذرون من أنه إذا كنت غير قادر على تلبية هذه المعايير، فهناك طرق لتحسين قوتك وقدرتك على الحركة، حسبما ذكر موقع Gloucestershire Live .

وقالت سيلينا ليم، المديرة الإقليمية للمسارات المتكاملة في مؤسسة NHS East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust (ESNEFT): "نحن نعلم أن الأشخاص الذين يكافحون من أجل تحقيق التوازن لفترة زمنية متوقعة هم أكثر عرضة للإصابة بسوء الصحة مع تقدمهم في السن، من خلال المشاركة في "تحدي الفلامنجو"، يمكن للأشخاص تقييم ما إذا كانوا معرضين للخطر بسرعة وسهولة، إذا كانوا معرضين للخطر، فهناك الكثير من الأنشطة المختلفة التي يمكنهم المشاركة فيها والتي يمكن أن تساعد في تحسين لياقتهم البدنية بشكل عام".

وأضافت ديبي داير، رئيسة قسم الرعاية السريرية للشيخوخة الصحية والرعاية الاستباقية في تحالف شمال شرق إسيكس: "نأمل جميعًا أن نعيش بشكل مستقل وبصحة جيدة مع تقدمنا في السن، ويعد اتباع أسلوب حياة نشط عاملًا مهمًا في تحسين فرصنا في القيام بذلك.

إن تحريك أجسادنا بشكل أكبر يوميًا يجلب فوائد فورية أيضًا، فالتمارين الرياضية مفيدة للصحة العقلية وهي طريقة رائعة لمقابلة أشخاص جدد في مجتمعك.

"إن ساعات النهار الأطول تجعل الصيف الوقت المثالي للخروج والتنزه قدر الإمكان، مهما كان عمرك، وكلما كنت أكثر لياقة وصحة، كلما تحسنت صحتك العقلية، وكلما احتفظت برشاقتك وقوتك وتوازنك لفترة أطول في حياتك اللاحقة."

تشير التقارير الصادرة عن المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن عدم القدرة على التوازن على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ خلال منتصف العمر أو أواخره يرتبط بضعف خطر الوفاة لأي سبب في العقد التالي.

التوازن، الذي يميل إلى البقاء ثابتًا حتى الستينيات من العمر قبل أن يتراجع بشكل حاد، هو مؤشر رئيسي يتم تجاهله مقارنة باللياقة البدنية الهوائية وقوة العضلات.

لإجراء الاختبار

قبل اختبار نفسك، تأكد من وجود شخص معك، وأنك في منطقة واضحة، وأنك ترتدي أحذية مناسبة، إذا شعرت بعدم الثبات أو الإعياء في أي وقت، فتوقف عن الاختبار.

القواعد:

ابقي عينيك مفتوحتين ويديك على وركيك

الوقوف على ساق واحدة دون أي دعم آخر

يبدأ الوقت عندما ترفع قدمك عن الأرض ويتوقف عندما تضع قدمك مرة أخرى على الأرض (أو ترفع يديك عن وركيك)

يحذر الخبراء: "عليك أن ترى ما إذا كان بإمكانك الحفاظ على الوضعية المناسبة لفئتك العمرية، ولكن حتى لو كنت تشعر بالثقة، فلا تحاول الحفاظ على الوضعية لمدة أطول من دقيقة واحدة".

18-39: 43 ثانية

40-49: 40 ثانية

50-59: 37 ثانية

60-69: 30 ثانية

70-79: 18-19 ثانية

80+: ما يزيد قليلاً عن 5 ثوانٍ.

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