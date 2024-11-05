غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات.. وجبة إفطار تحميك من مرض يصيب الدماغ

كتبت- أسماء مرسي:

أمراض الدماغ من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولكن هل تعلم أن هناك وجبة بسيطة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة موجودة في منزلك، تساعد على تعزيز صحة دماغك والوقاية من تلفه، وفقًا لموقع "thehealth"?

كيف يحمي البيض من أمراض الدماغ؟

- الكولين

الكولين الموجود في صفار البيض هو مادة غذائية أساسية لبناء أغشية الخلايا العصبية، وإنتاج الناقلات العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية بين الخلايا.

- البروتين

يعد غذاءً للخلايا العصبية والدماغ، كما يساعد على إصلاح وإعادة بناء الخلايا العصبية وحمايتها من التلف.

- فيتامينات ب

تلعب فيتامينات ب، مثل فيتامين ب12 وحمض الفوليك، دورًا حيويًا في إنتاج الطاقة في الخلايا العصبية وتحسين المزاج والذاكرة.

- مضادات الأكسدة

يحتوي البيض على مضادات أكسدة قوية، مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

فوائد أخرى لتناول البيض على وجبة الإفطار

- إنقاص الوزن.

- تقوية عضلات الجسم.

خفض ضغط الدم المرتفع.

الوقاية من أمراض القلب.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

اقرأ أيضًا:

تحذير طبي.. الغضب في العمل قد يدمر صحتك الجسدية والنفسية

من الدقائق الأولى.. هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين

أرخص 5 أماكن لـ شراء الملابس الشتوية.. أسعار "على قد الإيد"

مواليد 5 أبراج على موعد مع حدث فلكي قبل نهاية العام.. هل أنت منهم؟

وجبة غداء تحوّل موظف إلى مليونير بالصدفة.. لن تتوقع ما حدث