"على قد الإيد".. مشروب سحري يقوي قلبك ويحارب الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بالعديد من الفيتامينات، والمعادن المفيدة لصحة القلب والكوليسترول بشكل كبير.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بجامعة، إن مشروب الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هذا النوع من المشروبات الساخنة غير مكلف ومتاح للجميع، وتناول كوب واحد يوميًا يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، ويوسع الشرايين، ويحسن من الكوليسترول الجيد، ويقلل من الكوليسترول الضار.

وقدمت استشاري البكتيريا والمناعة، عدة مشروبات أخرى مفيدة لصحة القلب والكوليسترول، وهي كما يلي:

البنجر.

- شرب الماء.

- العصير الطبيعي.

- الحليب.

- عصير الرمان.

عصير التوت.

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟