"على قد الإيد".. نوع فاكهة يقوي جهازك المناعي وعضلة قلبك

كتبت- نرمين ضيف الله

الكاكا ثمرة مفيدة لصحة الجسم وتقوي جهاز المناعة نظرا لأنها غنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة والالتهابات، حسبما أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الكاكا تعزز صحة القلب، لأن الألياف الموجودة بها تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتسهيل عملية الهضم، وتمنع الإمساك.

وأشارت إلى أن الكاكا تعد مصدرًا جيدًا للطاقة لأنها تحتوي على الكربوهيدرات، التي تزود الجسم بالطاقة، كما أنها مفيدة لصحة البشرة وتجعلها نضرة ومشرقة وتحفز الكولاجين، ومفيدة أيضًا لمرضى السكري وتساعد في تنظيم مستوى سكر الدم.

وقدمت ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عدة فوائد أخرى الكاكا، تتمثل فيما يلي:

إنقاص الوزن.

تقليل الالتهابات.

الوقاية من السرطان وخصوصا سرطان القولون والمستقيم.

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