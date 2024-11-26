ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة الإفطار الساعة 11 صباحا؟

كتب – سيد متولي

متى تتناول وجبة الإفطار؟ إذا كنت تفعل هذا بعد الاستيقاظ مباشرة، وفقًا لادعاءات أحد الأطباء، فهذه طريقة خاطئة.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، يزعم عالم التغذية والطبيب تيم سبيكتور، أن تناول وجبة الإفطار الساعة 11 صباحًا قد يساعد في إنقاص الوزن.

وقال الخبير: "إذا تناولت وجبة الإفطار في وقت متأخر، فسوف يعود عليك ذلك ببعض الفوائد، أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر في كل الأشياء التي قيل لنا إنها غير صحية، لأن هناك الكثير من العلوم الجديدة التي تظهر".

"هناك تغيير بسيط يمكن للناس القيام به عن طريق تحويل وجبة الإفطار من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، وهو في الواقع أكثر فعالية من أنظمة الصيام الأكثر عصرية مثل 5:2."

اتبعت مستخدمة تيك توك كاثي أووريتز النصيحة، مدعية أنها استغرقت ثلاثة أسابيع فقط للتخلص من الوزن الزائد. وكتبت: "لا أتناول وجبة الإفطار إلا بعد الساعة 11 صباحًا وأتوقف عن الأكل في الساعة 7 مساءً، ما نجح معي قد لا ينجح معك، لكن هذه هي الطريقة التي فقدت بها وزني في ثلاثة أسابيع فقط".

وكشفت أنها فقدت 10 أرطال خلال تلك الفترة، وأضافت: "في وجبة الإفطار، أتناول الأفوكادو والبيض على خبز القمح مع قهوتي المثلجة، وفي الغداء، أتناول الأرز والدجاج والفاصوليا أو سلطة الدجاج، وفي العشاء، أتناول شطيرة خبز القمح مع الخس".

وأكدت: "لا أتناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً، ولكن إذا أردت تناول وجبة خفيفة، فإنني أتناول قطعة براوني تحتوي على 70 سعرة حرارية فقط، وأشرب الكثير من الماء. وأمارس التمارين الرياضية لمدة 25 دقيقة، أربعة أيام في الأسبوع.

وفي حديثها في برنامج This Morning على قناة ITV، شاركت الدكتورة جوليا جونز، عالمة الأعصاب ومؤلفة كتاب F-Bomb Longevity Made Easy، أن تناول وجبة الإفطار الساعة 11 صباحًا هو تعديل بسيط يمكن أن يضيف 20 عامًا إلى عمرك المتوقع.

وقالت جونز: "فقط لإعطاء جسمنا قسطًا من الراحة، لذا حاول ترك 16 ساعة طوال الليل، والصيام، ثم تناول الطعام خلال فترة ثماني ساعات، تُظهر الكثير من الأبحاث الآن أننا نأكل كثيرًا".

"إن إعطاء جهازك الهضمي قسطًا من الراحة، والسماح لمسارات خلوية أخرى وعمليات تنظيف مهمة بالعمل، يمكن أن يساعد في إعادة ضبط تلك الخلايا."

تجدر الإشارة إلى أن الصيام المتقطع أو تخطي الوجبات لا يناسب الجميع، حيث تم الإبلاغ عن آثار جانبية مثل الشعور "بالدوار، والانفعال والصداع، وصعوبة التركيز"، وفقًا للجمعية البريطانية للتغذية.

اقرأ أيضًا:

احذر 3 علامات تظهر قبل أيام من الإصابة بالسكتة الدماغية.. هذا ما يجب فعله

شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج.. ورد فعله يُذهل الجميع (فيديو)

الكيلو يصل إلى 22 ألف جنيه.. أغلى 5 أنواع توابل في العالم

وسط صدمة وذهول.. رجل يستيقظ من الموت قبل دفنه - وهذا ماحدث

3 فوائد مذهلة لشرب شاي الماتشا- وهؤلاء ممنوعون منه