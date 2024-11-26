احذر.. هذا النوع من "الجبن" يصيبك بمشكلات صحية خطيرة

كتبت- شيماء مرسي:

الجبن من الأطعمة المغذية التي يعشق تناولها الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويعتبر مصدرا جيدا للكالسيوم والدهون والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A و B12 والزنك والفوسفور، ما يسهم في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل.

وكشف خبير التغذية الهندي الدكتور ديمبل جانجدا أن "الجبن المطبوخ" قد يكون له آثار ضارة على الصحة العامة، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتناولونه معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

أسباب تجعل الجبن المطبخ خطير على الصحة:

مدة الصلاحية طويلة:

يتمتع الجبن المطبوخ بعمر افتراضي طويل، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المواد الحافظة والمستحلبات والألوان الاصطناعية.

مليئة بالملح:

تحتوي شريحة الجبن الواحدة على 400 جرام من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يحتوي الجبن أيضا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والنوبات القلبية.

انخفاض التغذية:

الجبن المطبوخ ليس به قيمة غذائية أو ألياف، كما إن تناول نظام غذائي يحتوي على كميات عالية جدا من منتجات الألبان قد يؤدي إلى الإمساك الشديد ومشكلات الهضم الأخرى.

الحساسية وعدم التحمل:

يحتوي الجبن المطبوخ على نسبة عالية للغاية من اللاكتوز وهو سكر لا يمكن هضمه من قبل الأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز، لأن أجسامهم تفتقر إلى الإنزيم الذي يكسره.

وفي هذه الحالات، يمكن أن يؤدي تناول اللاكتوز إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغازات والانتفاخ والإسهال.

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