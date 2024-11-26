7 طرق طبيعية لخفض الكوليسترول الضار- تعرف عليها

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم من العوامل الرئيسية التي تسهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سيرجي بروفاتوروف، أخصائي أمراض القلب الروسي، أن هناك علاقة بين الكوليسترول وأمراض القلب، مشيراً إلى أن تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين نتيجة ارتفاع الكوليسترول "الضار" يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ينقسم الكوليسترول في الدم إلى نوعين رئيسيين:

الكوليسترول "الضار": يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكوليسترول "الجيد": يساعد على إزالة الكوليسترول الضار من الشرايين.

أهمية الفحص المنتظم

يوصي الخبراء بإجراء فحص دم دوري لقياس مستوى الكوليسترول، خاصة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، السمنة، والتاريخ العائلي لأمراض القلب.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، مثل اللحوم الدهنية وصفار البيض.

بعض الأشخاص يولدون مع استعداد وراثي لارتفاع الكوليسترول.

يزداد خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول مع تقدم العمر، وعادة ما يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة به قبل النساء.

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول

تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

اختيار الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأسماك وزيت الزيتون.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

السيطرة على ضغط الدم.

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