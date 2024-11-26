6 نصائح ذهبية لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

كشف الدكتور سيرجي بروفاتوروف، أخصائي أمراض القلب الروسي، على أهمية التغذية السليمة في إدارة أمراض القلب والأوعية الدموية، فالنظام الغذائي المتوازن يُسهم في خفض مخاطر المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أهم النصائح الغذائية لمرضى القلب:

الحد من الكوليسترول والدهون المشبعة

ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل اللحوم الحمراء الدهنية، والمنتجات اللبنية كاملة الدسم، والبيض، كما يجب التقليل من تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والأطعمة المقلية.

تقليل الملح

يؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من العبء على القلب.

زيادة الألياف

تُسهم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات في خفض مستوى الكوليسترول، وتحسين الهضم، والشعور بالشبع.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم

يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم على تنظيم ضغط الدم. يمكن الحصول عليهما من الموز، والسبانخ، واللوز، والبذور.

الأسماك الزيتية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل على أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية، وتحسين صحة القلب.

الحد من الكافيين والكحول

ينصح بتقليل استهلاك الكافيين والكحول، حيث يمكن أن يؤثرا سلبا على ضغط الدم ونظام القلب والأوعية الدموية.

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