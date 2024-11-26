كيف يؤثر شرب القهوة على الأمعاء؟

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق دولي من الباحثين عن وجود صلة وثيقة بين شرب القهوة وتكوين بكتيريا الأمعاء.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام يمتلكون تركيبة بكتيرية في أمعائهم تختلف عن تلك الموجودة لدى غير المدمنين على هذا المشروب، حيث لوحظ وجود نوع معين من البكتيريا بكميات أكبر بكثير في أمعاء محبي القهوة، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقد توصل فريق دولي من الباحثين إلى أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام يمتلكون مستويات أعلى بكثير من نوع معين من البكتيريا المعروفة باسم L. asaccharolyticus مقارنة بمن لا يشربونها.

وأشار العلماء إلى أن النظام الغذائي يؤدي دورا مهما في تشكيل ميكروبيوم الأمعاء.

وقد ركزت هذه الدراسة على القهوة، باعتبارها أحد أكثر المشروبات استهلاكاً على نطاق واسع، وذلك بهدف فهم تأثير مشروب واحد على تكوين هذا المجتمع البكتيري المعقد.

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