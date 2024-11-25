يدمر القولون والسكر.. احذر مكون غذائي يهدد حياتك وأنت لا تعلم

كتبت- أسماء مرسي:

السكر الأبيض من المكونات الغذائية الضرورية التي تدخل في العديد من الأطباق، لكن، هل تعلم تأثيره على صحة الأمعاء ومستويات السكر.

وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"sciencedaily" إليك تأثير الإفراط في تناول السكر الأبيض على مستويات السكر والقولون.

تأثير السكر الأبيض على صحة القولون

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي وتفاقم أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

كما يسبب استهلاكه الإصابة بالتهاب في الأمعاء، وتقليل من عدد البكتيريا النافعة ويزيد من نمو البكتيريا الضارة.

تأثير السكر الأبيض على مستويات السكر

عندما تتناول كميات كبيرة من السكر، يضطر البنكرياس إلى العمل بجهد أكبر لإنتاج الأنسولين، وهو هرمون يساعد الجسم على تحويل السكر إلى طاقة، لكن، مع مرور الوقت، يفقد البنكرياس قدرته على إنتاج كمية كافية من الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر.

كما أن السعرات الحرارية الزائدة الناتجة عن تناول الكثير من السكر تؤدي إلى زيادة الوزن، والسمنة بدورها تعد عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أضرار أخرى للإفراط في تناول السكر

أمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

تسوس الأسنان.

زيادة الوزن والسمنة.

مشكلات في الجلد.

ضعف جهاز المناعة.

أمراض الكبد.

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