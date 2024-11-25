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تسجيل أول إصابة بجدري الماء في اليمن

01:00 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

اليمن تسجل أول إصابة بجدري الماء

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- د ب أ

أفاد مصدر طبي يمني، برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء في البلاد، وذلك في محافظة المهرة المحاذية.

وذكر مصدر طبي في محافظة المهرة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن سلطات المحافظة رصدت إصابة بمرض فيروس جدري الماء في ميناء نشطون بالمحافظة.

وأضاف أن الوضع الصحي للشخص المصاب مستقر ويخضع للعلاج، بينما تم فحص المخالطين له وتبين عدم إصابتهم.

ولفت المصدر إلى أن هذه هي أول حالة مصابة بهذا المرض يتم رصدها في المهرة واليمن بشكل عام.

ويصيب جدري الماء العديد من الأشخاص في العالم، ويتعرض عدد من كبار السن للموت كل عام بعد إصابتهم بالفيروس المسبب لهذا المرض شديد العدوى.

جدري الماء اسباب جدري الماء
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