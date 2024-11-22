5 أطعمة لتحسين المزاج وتقليل التوتر أثناء العمل

التغذية السليمة تؤدي دوراً هاماً في تنظيم المزاج وتحسين الأداء الإدراكي لدي الأشخاص، وفقًا لما أوضحه موقع indiatimes.

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الشعور بالهدوء والتركيز أثناء العمل

المكسرات والبذور

غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، والماغنيسيوم، وفيتامين E، وهي عناصر أساسية لصحة الدماغ وتحسين المزاج.

اللوز، الجوز، بذور الكتان، بذور اليقطين.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مادة الفلافونويد التي تعمل كمضاد للأكسدة وتحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد من اليقظة والتركيز.

اختر الشوكولاتة الداكنة ذات نسبة عالية من الكاكاو (70% فأكثر) لتجنب السكريات المضافة.

الأسماك الدهنية

غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين المزاج.

السلمون، الماكريل، السردين.

الحبوب الكاملة

تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة المستمرة وتساعد على تنظيم سكر الدم، مما يمنع التقلبات المزاجية.

الأرز البني، الشوفان، الخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل.

الأفوكادو

غني بالدهون الصحية، وفيتامين K، وفيتامين B6، وهي عناصر تساعد على تحسين وظائف الدماغ وتقليل التوتر.