تناول نصف خيارة يوميا.. لن تتوقع ما تفعله بجسمك

كتب- سيد متولي:

ربما تكون على دراية بالمثل القديم الذي يقول "تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب"، لكن خبير التغذية على تطبيق "تيك توك"، الدكتور بليك ليفينجود، يعتقد أن هناك فاكهة أخرى أقل شهرة يمكنها حماية صحتنا بشكل أفضل عند تناولها بانتظام.

وشارك الدكتور ليفينجود، الذي كتب أربعة كتب عن كيفية تعزيز جهاز المناعة من خلال الطعام، سره للتغلب على الكسل في فترة ما بعد الظهيرة مع 177 ألف متابع له على المنصة، وحثهم على التخلي عن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين لصالح وجبة خفيفة، بحسب express.

واشتهر خبير التغذية بنشر النصائح بانتظام عبر TikTok وInstagram، ليس من المستغرب إذن أن يكون الكثير منهم متقبلين لتسليط الضوء على فوائد تناول "نصف خيارة على الأقل" يوميًا لتعزيز تناول الفيتامينات والمغذيات الدقيقة.

وفي مقطع فيديو نُشر على تيك توك، قال الدكتور ليفينجود، إنّ الخيار "يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الدقيقة التي تحتاجها كل يوم".

كما تناول أيضًا المفهوم الخاطئ الشائع بأن الخيار عبارة عن خضروات- ووصفه بأنه "فاكهة نباتية" على الرغم من أنه "يُعامل في المطبخ على أنه خضروات".

وأوضح أن مشروبات الطاقة تحتوي على فيتامينات "ب" والإلكتروليتات لتعزيز الأداء، ولكن لا شيء يتفوق على المكونات الطبيعية، فإلى جانب توفير فيتامينات "ب1" و"ب2" و"ب3"، يساعد الخيار في "العديد من العمليات الأخرى في الجسم" وهو مصدر للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي "يعاني معظم الناس من نقصها".

وأضاف خبير الصحة "نحصل أيضًا على ألياف إضافية، وهو ما سيساعد في إنقاص الوزن ويجعلنا نشعر بالشبع أكثر، تجاهل المشروبات الغازية، وتناول خيارًا فقط."

وبدا مستخدمو تيك توك متجاوبين مع الاقتراح في التعليقات، حيث كتب أحد الأشخاص: "الخيار والحمص هما الغداء المفضل لدي! لم أفهم أبدًا سبب استمتاعي به كثيرًا حتى سمعت هذا، أنا أعاني من نقص فيتامينات ب، وهو ما يفسر سبب اشتهائي له".

ونصح الدكتور ليفينجود المستخدمين الآخرين بتناول ما بين نصف خيارة وخيارة كاملة يوميًا للحصول على أقصى فائدة، مع الحفاظ على البشرة للحصول على جميع العناصر الغذائية الممكنة.

ويؤكد موقع HealthLine نصيحته، ويصف الفاكهة بأنها "غنية بالعناصر الغذائية المفيدة بالإضافة إلى بعض المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج وحتى منع بعض الأمراض.

كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان، ما يجعلها مثالية لتعزيز الجفاف والمساعدة في إنقاص الوزن.

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