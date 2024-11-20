3 أطعمة احذرها- عدو خفي للبنكرياس والكلى "متقربش منهم"

كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على الكلى والبنكرياس، من أي ضرر يمكن أن يصيب جسمك، نتيجة اتباع نظام غذائي غير صحي.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، الصوديوم، والسكر المضاف، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، وتضع ضغطا كبيرا على الكلى والبنكرياس.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الأطعمة الغنية بالبروتين الحيوي واللحوم الحمراء والمنتجات عالية الدسم تزيد من حموضة الجسم، مما يجبر الكلى على العمل بشكل أكبر للتخلص من الفضلات.

وأشارت إلى أن الأطعمة المقلية والدهنية، تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس وتؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، مما يؤذي الكلى.

وقدمت عدة أطعمة أخرى يجب الانتباه إليها:

الأطعمة الغنية بالملح.

الأطعمة الغنية بالكافيين.

السكر المضاف.

وقدمت عدة نصائح:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

تناول الخضروات الورقية.

تناول الفاكهة.

شرب الماء.

ممارسة الرياضة.

الابتعاد عن التدخين.

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