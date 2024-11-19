فوائد وأضرار المشي حافي القدمين على السيراميك.. ماذا يحدث لجسمك؟

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المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة مثل السيراميك والبلاط له بعض الآثار على الجسم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتختلف حسب حالة الشخص الصحية، وفقًا لموقع medicalxpress.

الآثار الإيجابية المحتملة

يساعد المشي حافي القدمين على تحسين الدورة الدموية في القدمين والساقين، ما يساهم في الشعور بالدفء والراحة تقوية عضلات القدمين: يساعد على تقوية عضلات القدمين والكاحل، مما يحسن التوازن والوقاية من الإصابات.

اتصال مباشر بالأرض

يعتقد البعض أن المشي حافي القدمين يساعد على توصيل الجسم بالطاقة الأرضية، ما يوفر الشعور بالاسترخاء والتأريض

الآثار السلبية المحتملة

يؤدي المشي حافي القدمين على السيراميك إلى جفاف الجلد وتشققه، خاصة في فصل الشتاء.

بكتيريا والفطريات

يتعرض الجلد للجراثيم والفطريات الموجودة على سطح الأرضية، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

الأشواك والأجسام الحادة

يتعرض القدم لأشواك أو أجسام حادة موجودة على الأرضية، ما يسبب الجروح والالتهابات.

مشاكل في القدمين

يؤدي المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة إلى ظهور مشاكل في القدمين مثل النتوءات العظمية أو التهاب الأوتار.

البرد

في الأجواء الباردة، يؤدي المشي حافي القدمين على السيراميك إلى الشعور بالبرد الشديد، ما يؤثر على الدورة الدموية

نصائح طبية مهمة

- يجب تنظيف الأرضية بانتظام للتخلص من الأتربة والجراثيم.

- يجب ترطيب القدمين بانتظام باستخدام كريمات مرطبة.

- يجب الانتباه للأشواك والأجسام الحادة على الأرضية.

يجب إراحة القدمين بعد المشي لمسافات طويلة.

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