احرص على تناوله.. نوع أعشاب مفعوله سحري في ضبط الضغط والسكر

كتبت- شيماء مرسي

الريحان من الأعشاب التي تتميز برائحة قوية ونكهة معروفة، وإضافته إلى الطعام تساعد على الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة، بحسب موقعي "هيلث لاين" و"webmd".

الحد من الإجهاد التأكسدي:

الريحان مليء بمضادات الأكسدة "الأنثوسيانين وبيتا كاروتين" ومركب يسمى الأوجينول، ما يساعد على على محاربة الجذور الحرة في الجسم، التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري.

تنظيم نسبة السكر في الدم:

إضافة الريحان إلى الطعام يسهم في تقليل مستويات السكر في الدم المرتفعة.

الوقاية من أمراض القلب:

يمكن أن يسد الأوجينول الموجود في الريحان قنوات الكالسيوم، ما قد يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.

تحسين تدفق الدم:

يحتوي الريحان على المغنيسيوم، الذي يسهم في تحسين تدفق الدم عن طريق السماح للعضلات والأوعية الدموية بالاسترخاء.

الوقاية من الالتهاب:

تساعد الزيوت الأساسية الموجودة في الريحان مثل الأوجينول واللينالول والسترونيلول في مكافحة الالتهاب بالجسم، وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وأمراض القلب والأمعاء.

تحسين أعراض الربو:

الريحان يقلل من تورم مجرى الهواء إذا كنت مصابا بالربو.

تقوية المناعة:

الريحان يحسن المناعة عند تناوله على معدة فارغة ويزيد مستويات الخلايا التائية الموجودة في الدم التي تحارب العدوى.

الوقاية من السرطان:

يمكن أن تساعد المواد الكيميائية النباتية للريحان في الحماية من سرطان الرئة والكبد والفم والجلد.

تحسين الصحة النفسية:

تناول الريحان يمكن أن يحسن الصحة العقلية، إذ يحتوي على مركبات تساعد على تخفيف القلق والاكتئاب، وتزيد من القدرة على التفكير بوضوح وتقلل من فقدان الذاكرة.

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