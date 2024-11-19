كيف يساعد البرتقال على فقدان الوزن؟

البرتقال من الفواكه الشتوية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على التخلص من الكيلو جرامات الزائدة في الجسم.

ووفقا لموقع " Times of India"، إليك كيف يساعد تناول البرتقال على خسارة الوزن.

فوائد البرتقال لإنقاص الوزن:

يعزز عملية التمثيل الغذائي

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يؤدي دورا مهما في تحويل الدهون إلى طاقة.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في البرتقال تُسهم في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

يساعد الشعور بالشبع الذي يوفره البرتقال على تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

ترطيب الجسم

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم وتحسين وظائفه وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

غني بمضادات الأكسدة

يحمي استهلاكه الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

كيف تضيف البرتقال إلى نظامك الغذائي؟

هناك العديد من الطرق للاستمتاع بفوائد البرتقال:

تناوله طازجا كوجبة خفيفة منعشة بين الوجبات.

شرب كوب من عصير البرتقال الطازج في الصباح.

إضافة شرائح البرتقال إلى سلطات الفواكه للحصول على مزيج لذيذ ومغذي.

الاعتدال هو المفتاح

بالرغم من فوائده العديدة، يجب تناول البرتقال باعتدال، الإفراط في تناوله يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل اضطراب المعدة.

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