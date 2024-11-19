لهذه الأسباب.. احذر الإفراط في استخدام قطرات الأنف

حذرت الأستاذة ناتاليا كوبيليفسكايا، من قسم العلاج بكلية الطب في جامعة التربية الروسية من عواقب الإفراط في استخدام قطرات الأنف المضيقة للأوعية.

وأوضحت كوبيليفسكايا أن هذه القطرات، التي يلجأ إليها الكثيرون للتخلص من احتقان الأنف بسرعة، يمكن أن تتحول إلى إدمان حقيقي إذا استخدمت بشكل مستمر دون استشارة طبية، فمع مرور الوقت، يعتاد الجسم على هذه الأدوية، ويقل عدد المستقبلات التي تستجيب لها، ما يدفع المريض إلى زيادة الجرعة للحصول على نفس النتيجة، وفقا لموقع "كومسومولسكايا برافدا".

إن الإفراط في استخدام قطرات الأنف المضيقة للأوعية يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة، منها:

ارتفاع ضغط الدم.

جفاف الأغشية المخاطية وتكوين طبقة قشرية.

فقدان حاسة الشم.

ماذا يجب عليك أن تفعل؟

إذا كنت تعاني من احتقان الأنف بشكل متكرر وتعتمد على قطرات الأنف المضيقة للأوعية، فمن الضروري أن استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب الأساسي للاحتقان.

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