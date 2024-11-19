احذر.. 5 عوامل قد تسبب سرطان الفم

يشكل سرطان الفم تهديدا متزايدا للصحة العامة، حيث يؤثر على أجزاء حساسة من الفم مثل اللثة واللسان والخدين والشفتين.

ويظهر هذا المرض عادةً على شكل كتل أو تورمات غير طبيعية في الفم أو الرأس أو الرقبة.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الفم الخيرية في المملكة المتحدة، من تزايد حالات الإصابة بسرطان الفم، مؤكدا أن العديد من الأشخاص يجهلون العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، ما يقلل من احتمالية اتخاذهم للإجراءات الوقائية اللازمة، وفقا لصحيفة " ذا صن" البريطانية.

عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم

التدخين

التدخين العامل الأكثر خطورة للإصابة بسرطان الفم، يؤدي استنشاق الدخان إلى تلف الخلايا في الفم وزيادة احتمالية تحولها إلى خلايا سرطانية.

التبغ المطحون أو تبغ المضغ

التبغ المطحون أو تبغ المضغ خطرا مماثلا للتدخين، هذه المنتجات تحتوي على مواد مسرطنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الإفراط في تناول الكحول

يرتبط الإفراط في تناول الكحول بزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم، حيث يؤدي الكحول إلى تهيج الأغشية المخاطية في الفم وتقليل مقاومتها للإصابة بالسرطان.

ممارسة الجنس بطريقة غير آمنة

تُزيد ممارسة الجنس غير الآمن من انتشار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والذي يرتبط ببعض أنواع سرطان الفم.

ينتقل هذا الفيروس عادةً من خلال الاتصال المباشر بالجلد أو الأغشية المخاطية أثناء ممارسة الجنس، لحماية أنفسكم، يوصى بممارسة الجنس الآمن وإجراء الفحوصات الطبية بانتظام، بالإضافة إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس HPV.

النظام الغذائي غير الصحي

يؤثر النظام الغذائي غير الصحي على صحة الفم ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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