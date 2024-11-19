بدائل طبيعية لحقن التخسيس.. أطعمة تغذي جسمك وتخفض وزنك

مع تزايد الاهتمام بفوائد حقن التخسيس وتأثيراتها الجانبية المحتملة، يتجه الكثيرون نحو خيارات أكثر أمانا وطبيعية لإنقاص الوزن.

وأوضحت أخصائية التغذية جيلان باركيموب أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تحاكي تأثير حقن التنحيف، وذلك من خلال زيادة إنتاج هرمون "جي أل بي 1" المسؤول عن الشعور بالشبع، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

ما هو هرمون "جي أل بي 1"؟

هرمون "جي أل بي 1" هو هرمون طبيعي ينتج في الأمعاء، وله دور أساسي في تنظيم الشهية وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، تعمل حقن التخسيس على تقليد عمل هذا الهرمون، ما يساعد على فقدان الوزن.

أطعمة طبيعية تعزز إنتاج هرمون "جي أل بي 1":

الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تسمى "بيتا جلوكان"، والتي تشكل مادة هلامية في المعدة ما يبطئ عملية الهضم ويمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول.

الزبادي اليوناني

غني بالبروتين الذي يستغرق وقتًا أطول للهضم، مم يساعد على كبح الشهية وزيادة إنتاج هرمون "جي أل بي 1".

البيض

مصدر ممتاز للبروتين، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

العدس

غني بالألياف التي تبطئ عملية الهضم وتحاكي تأثير حقن التنحيف.

التفاح

بسبب احتوائه على "البكتين"، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتوسع في المعدة وتؤخر الهضم.

أطعمة أخرى مفيدة

بالإضافة إلى الأطعمة المذكورة أعلاه، توصي أخصائية التغذية بإدراج الأطعمة التالية في نظامك الغذائي: الأفوكادو، الشعير، بذور الشيا، والخضروات الورقية الداكنة مثل اللفت والسبانخ.

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