تظهر على عظامك.. 4 أعراض تنذر بخطر الإصابة بالسكري

كتبت- نرمين ضيف الله

يشعر العديد من الأشخاص أحيانًا بأعراض غريبة تظهر على العظام، وتنذر بخطر الإصابة بمرض السكري، ما يستدعي التوجه إلى الطبيب لتخصيص الداء والحصول على الدواء.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السكري يتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم (أو سكر الدم)، ما يؤدي بمرور الوقت إلى أضرار جسيمة في القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.

أعراض السكري

من أعراض السكري من النوع الأول والنوع الثاني:

- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

- كثرة التبول.

- فقدان الوزن من دون قصد.

- التعرض لكسور بسهولة.

وهناك 5 أعراض شائعة تتمثل فيما يلي:

الشعور بالتعب والضعف.

التقلبات المزاجية.

الرؤية الضبابية.

بطء التئام القروح.

وجود كيتونات في البول.

الأسباب

انخفاض مستوى السكر في الدم.

يفرز البنكرياس الأنسولين في مجرى الدم.

تراكم السكر في مجرى الدم.

عدم إفراز البنكرياس كمية كافية من الأنسولين.

المضاعفات

مرض القلب والأوعية الدموية.

تلف الأعصاب الناتج عن السكري.

تلف الكلى الناتج عن السكري.

تلف القدم.

ضعف السمع.

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