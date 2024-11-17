ما أسباب وعلاج القلق الوظيفي؟

القلق الوظيفي العالي معناه أن شخص يرهق نفسه للتعامل مع مشاعر التوتر المستمرة والشك الذاتي والخوف.

ويعد هذا النوع من القلق جزء من اضطراب القلق العام، بحسب "ديلي ميل".

ويصاب به عادة الأشخاص الكماليين الذين يطمحون إلى مستوى من المثالية، والرغبة في إظهار أنهم يمتلكون كل شيء.

وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من القلق الوظيفي العالي من أصحاب الإنجازات العالية، ولديهم مهن ناجحة، ولكن في نفس الوقت، فهم يواجهون انتقادات شبه مستمر.

وقالت الدكتورة نيهة تشودري، طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد،: "قد يظلوا متفوقين في حياتهم المهنية، ولديهم العديد من الأصدقاء والعلاقات القوية؛ لكن في الداخل، قد يعانوا من أعراض القلق الشائعة مثل التململ، والقلق المفرط، ومشاكل النوم، أو التعب."

وقد يرهق الأفراد أنفسهم، ويشعرون بالتردد في أخذ فترات راحة، وغالباً ما يجدون صعوبة في التباطؤ أو أخذ إجازة.

وقد يعانوا من الشعور بالذنب الشديد، أو الخجل بسبب الإخفاقات البسيطة، أو النكسات، ويقاومون تفويض المهام للآخرين، معتقدين أنهم يجب أن يتعاملوا مع كل شيء بأنفسهم.

العلاج

-امنح نفسك بعض الراحة وتقبل حقيقة أن كل شيء لن يتم إنجازه كل يوم.

-اتباع التنفس العميق الحجابي في الروتين الشخصي اليومي.

-تغذية العقل بالأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين ب 12، وفيتامين د، والمغنيسيوم، مثل التوت والمكسرات والأسماك، ما يسهم في تقليل الالتهاب، وتعزيز الحالة المزاجية.

-المشي لمدة 30 دقيقة يوميا.

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