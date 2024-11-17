أطعمة تحسن مقاومة الأنسولين.. تعرف عليها

تعد من أكثر الطرق فعالية لتقليل خطر مقاومة الأنسولين والتي لا تتطلب وصفة هي اتباع نظام غذائي مناسب.

والأنسولين هو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم في الأشخاص الأصحاء، وبعد تناول الطعام، يبدأ الجسم في تحليل هذا الطعام إلى جلوكوز لاستخدامه في الطاقة ثم يتم إطلاقه من البنكرياس للمساعدة في جمع الجلوكوز من الدم ونقله إلى الخلايا حتى تتمكن من استخدامه كوقود، وفقا لموقع "Eating Well".

ويمكن أن يتعطل هذا النظام الدقيق نتيجة لظروف معينة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول والنظام الغذائي غير المتوازن وقلة النشاط البدني.

ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز المتداول في الدم إلى جانب مستويات عالية من الأنسولين، لأن البنكرياس لا يزال يضخ الأنسولين، لكن مستقبلات الأنسولين على الخلايا أصبحت مقاومة لقبوله، ما يعني أن الجسم لا يستطيع بشكل فعال الحصول على الغلوكوز في الدم إلى الخلية للاستخدام.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات وحالات خطيرة مثل مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2.

ويمكن من خلال الخيارات الغذائية المساعدة في الحفاظ على توازن الجلوكوز في الدم في الجسم بشكل أفضل، كما يلي:

العنصر الغذائي رقم 1

إن العنصر الغذائي رقم واحد لتقليل مقاومة الأنسولين هو الألياف الغذائية، وذلك في المقام الأول بسبب الطريقة التي تساعد بها في إبطاء هضم الكربوهيدرات.

اكتشفت دراسة حديثة، أجريت عام 2021 أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 والذين تناولوا المزيد من الألياف الغذائية، سواء من خلال الأطعمة الكاملة أو مكملات الألياف القابلة للذوبان، شهدوا تحسنًا في التحكم في نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

وعندما يكون الجسم أكثر حساسية للأنسولين، فإن تناول الألياف يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

وفي حين توصل العلماء إلى أن تناول مكملات الألياف القابلة للذوبان كان له التأثير الأكبر، لعبت مصادر الألياف الغذائية الكاملة أيضا دورا إيجابيا.

وتقول أخصائية التغذية وخبيرة السكري في نيوجيرسي إيرين بالينسكي ويد: "يمكن أن تساعد الألياف الغذائية في تحسين مقاومة الأنسولين من خلال مساعدة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال إبطاء هضم الكربوهيدرات.

كما يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في دعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي ارتبط بتحسن حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وتدعم مقالة حديثة، نُشرت عام 2023 في دوريةFoods ، فوائد الألياف لصحة الأمعاء وتأثيراتها الإيجابية على التحكم في نسبة السكر في الدم.

أفضل أنواع الألياف

يعد تناول نظام غذائي غني بالألياف أحد أفضل الأشياء التي تحسن مقاومة الأنسولين.

الفاصوليا والشوفان

إضافة الفاصوليا إلى نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وفقدان الوزن.

وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان الشوفان والتفاح والعدس والخضروات.

وتناول نظام غذائي متوازن وغني بالألياف يمكن أن يسهم في تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين الصحة الأيضية العامة.

نصائح أخرى لمقاومة الأنسولين:

التركيز على نظام غذائي متوازن من خلال تقليل تناول الصوديوم والدهون المشبعة والاهتمام بتوزيع الكربوهيدرات والسعرات الحرارية طوال اليوم.

الحفاظ على نشاط بدني يومي مناسب

الحرص على النوم بشكل كافي.

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