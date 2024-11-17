طعام يقلل خطر الإصابة بالخرف.. لن تتوقعه

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاستيا لا مانشا في إسبانيا وأجريت على أكثر من 50 ألف مشارك في أن الأشخاص الذين يتناولون حفنة من المكسرات يوميا قد تقل إصابتهم بالخرف.

وكشفت النتائج أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين لا يتناولون المكسرات، فإن أولئك الذين تناولوا ما يصل إلى 30 جرام من المكسرات يوميا لديهم خطر أقل بنسبة 16% للإصابة بالخرف في السنوات القادمة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".

وعندما يتم تناول المكسرات غير المملحة، فإن هذه النسبة ترتفع إلى 17%، سواء كانت المكسرات مقشرة أو مجففة أو محمصة.

وهناك بعض التحذيرات، خاصة للأشخاص المصابين بالسمنة، والذين يحصلون على قدر طبيعي من النوم، والذين لا يدخنون التبغ يوميا.

فوائد تناول المكسرات:

المكسرات أطعمة غنية بالعناصر الغذائية والمركبات المضادة للالتهابات والأكسدة.

لذلك، افترض العلماء أن خصائص المكسرات يمكن أن تكون مفيدة لصحة الدماغ.

وفي تجربة عشوائية استمرت 12 أسبوع، وجد الباحثون أن حفنة من الفول السوداني يوميا عززت الذاكرة قصيرة المدى والطلاقة اللفظية لدى البالغين الأصحاء في منتصف العمر والذين يعانون من زيادة الوزن.

وتم تتبع المشاركين لمدة 7 سنوات في المتوسط، وعلى مدار الدراسة، كان معدل الخرف لأي سبب 2.8%.

وكان أولئك الذين قالوا إنهم تناولوا 30 جرام من المكسرات يوميا (أي ما يعادل حفنة تقريبًا) أقل عرضة للوقوع في فئة المخاطر هذه.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف:

تناول نظام غذائي صحي قد يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يقلل بشكل خاص من خطر الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 28%.

اقرأ أيضا:

احذر نقص هذا الفيتامين يضر بقلبك وكليتيك- راقب الأعراض جيدا

لسبب غير متوقع.. رجل أعمال يهدى عامل بناء ساعة فخمة

"كائنات فضائية".. توقعات "مثيرة للجدل" من العرافة العمياء عن 2025

أرخص الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي.. أسعار "على قد الإيد"

هل وقوع الأسنان في المنام علامة على الحسد؟- لن تتوقع الإجابة