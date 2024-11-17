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السر في مضادات الأكسدة.. مشروب يحمي من النوبات القلبية والسكري

12:00 م الأحد 17 نوفمبر 2024

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مشروب الشوكولاتة الساخنة يحتوي على "الفلافونويدات" المضادة للأكسدة وللالتهابات، لذا فهو قد يسهم في خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو النوبات القلبية ومقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع الثاني.

كما تحتوي منتجات الكاكاو على القليل جدا من السكر أو لا تحتوي على أي سكر على الإطلاق، وهناك شكل نقي من الكاكاو وهو بشكل عام أقل معالجة وأكثر كثافة من العناصر الغذائية مقارنة بمعظم منتجات الكاكاو الأخرى، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

ويمكن تحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة من خلال إضافة ملعقة كبيرة من الكاكاو إلى كوب من الحليب الساخن، ثم ضع رشة من القرفة ويتم تحليته بقليل من العسل.

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النوبات القلبية لسكري لشوكولاتة الساخنة وائد الشوكولاتة الساخنة
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