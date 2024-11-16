العدو الأول لقلبك.. نوع طعام يدمر صحتك في الخفاء

كتبت- نرمين ضيف الله:

القلب هو محرك الحياة، لكن بعض العادات الغذائية قد تتسبب في ضرر خفي لهدير هذا المحرك، تعتبر الأطعمة السريعة والمصنعة من أكثر الأطعمة ضررًا للقلب، وتحتوي على مكونات تهدد صحتك بشكل غير مباشر.

وتوضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المصنعة تؤدي إلى رفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يساهم في تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أشارت الدكتورة نهلة في تصريح خاص لموقع "مصراوي" إلى أن السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة ترفع أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.

ونصحت بزيادة تناول الألياف الغذائية لأنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتنظيم نسبة السكر في الدم، مشيرة إلى أن نقص الألياف قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

اقرأ أيضا:

احذر نقص هذا الفيتامين يضر بقلبك وكليتيك- راقب الأعراض جيدا

لسبب غير متوقع.. رجل أعمال يهدى عامل بناء ساعة فخمة

"كائنات فضائية".. توقعات "مثيرة للجدل" من العرافة العمياء عن 2025

أرخص الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي.. أسعار "على قد الإيد"

هل وقوع الأسنان في المنام علامة على الحسد؟- لن تتوقع الإجابة