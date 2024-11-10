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3 علامات إذا ظهرت أسفل اذنيك احذر الإصابة بهذا النوع من السرطان

02:58 م الأحد 10 نوفمبر 2024

3 علامات إذا ظهرت أسفل اذنيك احذر الإصابة بهذا الن

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كتبت- نرمين ضيف الله

ورن الأذن عبارة عن كتلة من الخلايا غير الطبيعية تتكون في أذنك .

معظم أورام الأذن حميدة أو غير سرطانية، لكن بعض أورام الأذن خبيثة (سرطانية).

ووفق "كليفيندر كلينك" فإن أورام الأذن يمكن أن تتكون في أي جزء من أذنك، بما في ذلك الأذن الداخلية أو الأذن الوسطى أو الأذن الخارجية.

وهناك 3 علامات لورم الأذن شائعة

- نتوء في الجزء الخارجي من أذنك.

- الدوخة أو مشاكل التوازن .

- نزيف أو إفرازات من الأذن.

وهناك علامات أخرى لسرطان الأذن تتمثل فيما يلي:

ألم الأذن .

الصداع .

فقدان السمع .

جرح أو قرحة غير قابلة للشفاء.

تغير لون الجلد.

تضخم الغدد الليمفاوية .

طنين الأذن.

ضعف عضلات الوجه .

ما هي أسباب ظهور ورم الأذن؟

تحدث أورام الأذن عندما يقوم جسمك بتكوين خلايا جديدة بشكل أسرع من المعتاد.

ولكن معظم الأحيان، لا تموت الخلايا القديمة التالفة بالطريقة التي ينبغي لها.

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