احذر.. الإفراط في تناول البيض يصيبك بـ 5 مشكلات صحية

البيض من الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، ولكن يمكن أن يؤدي الإكثار منه إلى الإصابة بأمراض القلب ومشكلات الجهاز الهضمي، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

أضرار الإفراط في البيض:

أمراض القلب والوفاة

الإفراط في تناول البيض قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والوفاة، وذلك نظرا لإحتوائه على نسبة كبيرة من الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة.

مشكلات الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البيض إلى مشكلات الجهاز الهضمي مثل: الانتفاخ والغازات والإسهال وآلام المعدة وعسر الهضم والقيء.

اختلال التوازن الغذائي

يؤدي استهلاك الكثير من البيض إلى زيادة الوزن ومرض الكبد الدهني غير الكحولي بسبب الكمية العالية من الدهون المشبعة.

الحساسية والربو

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول البيض إلى حدوث تفاعلات حساسية لدى الأشخاص الذين لا يتحملونه، وربما تشمل الأعراض الربو وسيلان الأنف واحتقان الأنف والغثيان والقيء.

فوائد تناول البيض:

-الحفاظ على العضلات والطاقة.

-تعزيز الجهاز المناعي

-صحة الدماغ.

-الشعور بالإمتلاء والشبع.

-تحسين صحة العينين.

-فقدان الوزن.

-صحة الشعر والبشرة.

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