3 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.. احرص على تناولها
من المهم الحفاظ على صحة الأمعاء، للوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل: آلام المعدة والانتفاخ والغثيان ومشكلات النوم.
وكشف موقع " Surrey Live" عن أبرز 3 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.
1- الخميرة الغذائية
تعطي الطعام نكهة كما تحتوي على فيتامينات B المفيد لبطانة الأمعاء.
2- الزبادي اليوناني
قد يسهم تناول الزبادي اليوناني في زيادة تناول البروتين وتعزيز صحة الأمعاءز
3- فول الصويا الأخضر
غني بالألياف والبروتين والبريبايوتيك والنشويات، ما يساعد على تعزيز نمو البكتيريا وتقليل الالتهاب.
اقرأ أيضا:
مشروب قد يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري وضغط الدم
طفل يصاب بالعمى الدائم بسبب تناول الوجبات السريعة- ما القصة؟
خطر وشديد الانحدار.. ما قصة أعلى جسر في العالم؟- 15 صورة
رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية والنهاية صادمة.. لن تتوقع ما حدث له
تفسير صادم لـ حلم السقوط من مكان عال.. لن تتوقعه
فيديو قد يعجبك: