prostestcancer

إعلان

3 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.. احرص على تناولها

12:00 م الأحد 10 نوفمبر 2024

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

من المهم الحفاظ على صحة الأمعاء، للوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل: آلام المعدة والانتفاخ والغثيان ومشكلات النوم.

وكشف موقع " Surrey Live" عن أبرز 3 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.

1- الخميرة الغذائية

تعطي الطعام نكهة كما تحتوي على فيتامينات B المفيد لبطانة الأمعاء.

2- الزبادي اليوناني

قد يسهم تناول الزبادي اليوناني في زيادة تناول البروتين وتعزيز صحة الأمعاءز

3- فول الصويا الأخضر

غني بالألياف والبروتين والبريبايوتيك والنشويات، ما يساعد على تعزيز نمو البكتيريا وتقليل الالتهاب.

اقرأ أيضا:

مشروب قد يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري وضغط الدم

طفل يصاب بالعمى الدائم بسبب تناول الوجبات السريعة- ما القصة؟

خطر وشديد الانحدار.. ما قصة أعلى جسر في العالم؟- 15 صورة

رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية والنهاية صادمة.. لن تتوقع ما حدث له

تفسير صادم لـ حلم السقوط من مكان عال.. لن تتوقعه

صحة الأمعاء أطعمة تحسن صحة الأمعاء الخميرة الغذائية الزبادي اليوناني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
احذر.. الإفراط في تناول البيض يصيبك بـ 5 مشكلات صحية

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"