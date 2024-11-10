3 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.. احرص على تناولها

من المهم الحفاظ على صحة الأمعاء، للوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل: آلام المعدة والانتفاخ والغثيان ومشكلات النوم.

وكشف موقع " Surrey Live" عن أبرز 3 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.

1- الخميرة الغذائية

تعطي الطعام نكهة كما تحتوي على فيتامينات B المفيد لبطانة الأمعاء.

2- الزبادي اليوناني

قد يسهم تناول الزبادي اليوناني في زيادة تناول البروتين وتعزيز صحة الأمعاءز

3- فول الصويا الأخضر

غني بالألياف والبروتين والبريبايوتيك والنشويات، ما يساعد على تعزيز نمو البكتيريا وتقليل الالتهاب.

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